توافق جزائري موريتاني حيال الملف الليبي

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن هناك تفاهما كبيرا بين الجزائر وموريتانيا في جميع الجوانب بشأن الوضع في ليبيا.

وجاءت تصريحات بو قادوم خلال لقاء جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد ببحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع في ليبيا إضافة الى القضايا المتعلقة بدول المغرب العربي.

يشار إلى أن ولد الشيخ أحمد، كان قد أكد فيوقت سابق أن بلاده تدعم الدور”البناء والايجابي”، الذي تلعبه الجزائر لإيجاد حل للأزمة الليبية، وترحب بمقترح الرئيس عبد المجيد تبون باحتضان الجزائر للحوار بين الأشقاء الليبيين، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم حيث قال “نحن نرحب بهذه المبادرة التي نرى فيها الكثير من التطور الايجابي لحل الأزمة الليبية التي تفاقمت ووصلت الى مستوى مخيف”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مشيرا إلى وجود “تطابق كبير” في جهات النظر بين البلدين، حول التدخلات الأجنبية في ليبيا، مضيفا أن الجزائر لها دورا بناء وإيجابي لحل الأزمة الليبية، وأن موريتانيا تدعم الجهود التي تقوم بها الدول المغاربية، واللجنة الأفريقية الموسعة.

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