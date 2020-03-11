النائب طارق الجروشي: رضوخ سلامة لتيار الإخوان أفشل مساراته الثلاثة

طبرق 11 مارس 2020 (وال) – أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، فشل المسارات الثلاثة “السياسية والعسكرية والاقتصادية”، التي كان يعمل عليها المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، نتيجة رضوخه للضغوط من الدول الداعمة لتيار الإخوان خصوصا تركيا وقطر وبريطانيا.

الجروشي أوضح ، في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية، أنه عندما زار غسان سلامة بنغازي مؤخرا، قال لنا نصا: “أنتم لا تشاهدون الأمر بشكل صحيح، هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية، هناك مصالح تتقاطع، هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جدا”.

وأضاف أن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة، آلية اختيار مندوب دولي نزيه وعادل في حال قبول استقالة سلامة، التي أعلنها الأسبوع الماضي بعد فترة عمل عامين ونصف.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الحوار السياسي انطلقت في السادس والعشرين من فبراير الماضي في جنيف، بحضور 20 شخصية من مختلف ليبيا، بعد مقاطعة غالبية المدعوين، حيث أعلن مجلس النواب تعليق مشاركته فيها، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم. (وال – طبرق)

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