معالي وزير الصحة: لدينا الشجاعة للإعلان عن أي إصابة “كورونا” لو سجلت في ليبيا

البيضاء 11 مارس 2020 (وال) – قال معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب، لدينا الشجاعة في الإعلان عن أي إصابة بفيروس “كورونا” لو سجلت في ليبيا.

عقوب أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار( ليبيا24) أن وزارة الصحة دعمت كل المنافذ البرية والبحرية والجوية والنفطية في ليبيا بتوفير كل مايلزم حسب الإمكانيات المتاحة من مجلس الوزراء بكل ماله علاقة من الكواشف الحرارية وتدريب الفرق المتخصصة”.

ولفت وزير الصحة إلى أن المركز الوطني للأمراض السارية، هو الذي يتابع بشكل مباشر كل نقاط المراقبة الدولية للأمراض في كل المنافذ. (وال – البيضاء)

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