النائب طلال الميهوب: زيارة القائد العام لفرنسا وباريس تتناول هذه الملفات

بنغازي 11 مارس 2020 (وال) – كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب طلال الميهوب، عن أسباب زيارة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إلى فرنسا وبرلين.

الميهوب قال ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الزيارة تأتي للتشاور حول مسارات الحل المطروحة للخروج من الأزمة الليبية، لافتا إلى أنها تتناول كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الآن.

وأكد أن المجتمع الدولي على اطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، قائلا “الهدنة تم خرقها من جانب المليشيات، فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة”.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر، التقى أمس الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار. (وال – بنغازي)

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