برنامج تدريبي للعاملين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أعلن في جهاز الشرطة القضائية أمس الثلاثاء إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (الجديدة – رجال) الذي ينفذ من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على أنشطة اللجنة الدولية بشكل عام وعلى أنشطة اللجنة الدولية لصالح العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل خاص.

وعقد لقاء بهذه المناسبة بمقر جهاز الشرطة القضائية في طرابلس مع وفد البعثة لبحث آليات عمل البعثة والأنشطة الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل والبرامج والأنشطة التي تنفذ مع المجتمع الدولي الخاصة بتطوير جهاز الشرطة القضائية بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية المكلف ومساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات ورئيس فرع الجهاز بطرابلس ورئيس قسم التعاون، ومدير إدارة الرعاية الصحية، ومسؤول وحدة تطوير وتحسين مؤسسات الإصلاح بوزارة العدل.

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