تفاصيل لقاء السراج مع نورلاند في جنوب إفريقيا

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في جنوب إفريقيا لمناقشة الجهود الدولية لدعم حل سياسي للصراع في ليبيا.

وأعرب نورلاند خلال اللقاء، عن شكره لحكومة الوفاق على مشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تقودها الأمم المتحدة بتيسير من ليبيا، معربا عن قلقه العميق إزاء وقف إطلاق النار الهش حول طرابلس، والإغلاق المستمر لإنتاج النفط، واستمرار تهجير العائلات الليبية بسبب القصف المستمر للمناطق والبنية التحتية المدنية.

كما أكد نورلاند، على رؤية الولايات المتحدة المتمثلة في الحفاظ على السيادة الليبية، ورفض التدخل الأجنبي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في الحكم الشامل والديمقراطي.