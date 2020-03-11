السفير الأميركي يلتقي السراج.. ويرفض «الهدنة الهشة» واستمرار تعطيل إنتاج النفط

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في بريتوريا بجنوب إفريقيا وناقشا الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إذ أكد السفير قلقه من «الهدنة الهشة» في حرب طرابلس، واستمرار إغلاق حقول النفط.

وقالت السفارة الأميركية في بيان اليوم الأربعاء إن نورلاند وجه الشكر إلى حكومة الوفاق على «مشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تقودها ليبيا برعاية الأمم المتحدة».

كما أكد السفير، خلال الاجتماع، «قلقه العميق إزاء الهدنة الهشّة حول طرابلس، والإغلاق المستمر لإنتاج النفط، واستمرار تهجير العائلات الليبية بسبب القصف المستمر للمناطق المدنية والبنية التحتية».

والاجتماع هو الرابع للسفير نورلاند مع السراج منذ تولّي السفير مهامه في شهر أغسطس من العام الماضي.

وفي اجتماع منفصل مع مسؤولين من جنوب إفريقيا، أكد السفير نورلاند عن رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب إفريقيا والاتحاد الأفريقي لدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت السفارة إن جنوب إفريقيا الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي أكدت التزامها بـ«إنهاء النزاعات في القارة الأفريقية، في إطار إسكات الأسلحة».

وفي محادثاته مع السراج ومسؤولي جنوب إفريقيا، أكد نورلاند على رؤية الولايات المتحدة المتمثلة في «ليبيا ذات سيادة وخالية من التدخلات الحارجية».

كما حذر من أن الصراع الحالي يهدد بتأجيج الأوضاع في أجزاء أخرى من أفريقيا بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط.، واعدا باستمرار بلاده في «دعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في حكم ديمقراطي شامل لا يُقصي أحدا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا