مردمة: الليبيون يقفون صفا واحدا وراء الجيش في محاربة الإرهاب والغزو التركي

أكد مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا أبوبكر مردمة أن جميع الليبيين يقفون صفا واحدا وراء الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب والغزو التركي على ليبيا.

مردمة أوضح في تصريح لموقع العين الإخبارية أن ما صدر عن المجلس بمقاضاة قطر وتركيا بتهم جرائم الحرب في ليبيا ليس تصعيدا كلاميا، بل بدأنا بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة تلك الدول.

مشيرا إلى أن أبناء جميع القبائل الليبية يقاتلون في المحاور تحت راية الجيش لمحاربة المحتل العثماني الذي حاول قطع أواصر الود بين الليبيين، مضيفا أن ليبيا خالية من أي إرهابي يتبع تركيا باستثناء العاصمة والمناطق التابعة لمليشيات الوفاق.

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