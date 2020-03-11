ميركل تلتقي حفتر وتشدد على وقف إطلاق النار في ليبيا

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وناقشت معه وضع الأزمة الليبية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما أكد الناطق باسم الحكومة الألمانية.

وقالت ميركل خلال اللقاء إنه «لا يمكن حل النزاع عسكريا، ولهذا السبب من الضروري العمل على وقف إطلاق النار وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقا لقرارات مؤتمر برلين».

جاء ذلك في بيان مقتضب نقله مركز الإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية اليوم.

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