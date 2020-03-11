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أمن طرابلس تجتمع مع شؤون المرور والترخيص

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص الصديق الشيباني، لبحث المشاكل المترتبة على عدم توحيد الاجراءات الخاصة بتسجيل السيارات بأقسام الترخيص.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن طرابلس، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية وعدد من ضباط إدارة شؤون المرور والتراخيص، مناقشة الاجراءات المتبعة حالياً داخل الاقسام والتي نتج منها الكثير من المخالفات القانونية بقيودات المركبات العامة والخاصة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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