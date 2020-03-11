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الساعدي: القتال في طرابلس مقصد شرعي لتكون كلمة الله هي العليا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة أن القتال في طرابلس مقصد شرعي من مقاصد القتال في الإسلام إذا كان من أجل الدفاع عن المستضعفين لتكون كلمة الله هي العليا.

الساعدي قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن النية في القتال تتعلق بالدافع الذي تم الخروج من أجله للقتال وأن الدفاع عن الأرض لتملك القوة وظلم الغير يُعد في سبيل الشيطان بحسب قوله.

واختتم قائلاً :”كذلك القتال في طرابلس حسب النية فإذا كانت النية سيئة أو بها علو في الأرض أو استباحة الأموال بغير حق فلا ينطبق عليه المقصد الشرعي وكل جندي يُحاسب على نيته”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • خذها مني يا ساعدي فلا تزين الباطل وتغلفه بغلاف الحق حتي يبدو للعامه علي أنه حق فكل من امسك ببندقيه في الغرب الليبي وأشهر سلاحه في وجه الجيش الوطني هو خروج من آجل كسب المال وماقدوم السوريين إلا من آجل المال

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  • Sit ugly & sewage dog sit…you were nonexistent or as tiny as an ant when the great Libyan (Al-Qadaffi) was alive ya Turkish puppy
    Go to hell ya Turkish agent and tiny but so ugly puppy

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  • الحقيقة انه لا يوجد بينكم من يصدق عليه مجاهد ولو مات هو شهيد . كلهم جاءو من اجل المال . المصاريت لم ياتو الا بعد ما حول السراج مليارين ونص . والسوريين جاءو لانهم يخلصو بالدولار . كلهم من اجل المال . هدا اولا .
    ثانيا الجيش جاء لتخليص العاصمة من المجرمين . من السراق . من المهربين . وانتم تخدعو الناس تقولو جا يريد عسكرة الدولة . هدي اكدوبة واضحة تخدعو بيها الناس البسطاء

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  • .

    ياحمار انتم كلاب الصهاينة تعملوا لتكون كلمة الصهاينة هى العليا فمن يمول قناتكم اليست قطر ومن يشرف عليها اليس الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق ومستشار امير قطر الاعلامى ولقد راينا رئيس الموساد الاسرائيلى فى قطر الشهر الماضى ليطالب بصرف 15 مليون دولار لخوان حماس لدورهم القذر فى خدمة اسرائيل فانتم شر خلق الله خوارج العصر امر رسول الله بقتالكم ووعد من يفعل ذلك بالاجر العظيم يوم القيامة كما فى الحديث الشريف
    – سيكونُ في أمتي اخْتلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ويُسيئونَ الفِعلَ ، يقرأونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تراقيَهم ، يَمْرُقونَ من الدينِ مروقَ السهم من الرمِيَّةِ ، لا يَرجِعونَ حتى يرتدَ على فُوقِهِ ، هم شرُّ الخلقِ والخَليقةِ ، طوبى لمنْ قَتَلَهم وقَتَلُوهُ ، يدعونَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه في شيء ، مَنْ قاتَلَهم كان أولى باللهِ منهم . قالوا : يارسول الله ، ما سِيماهُم ؟ قال : التَحْليقُ

    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود

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  • انت والغريانى ومن يقاتل معكم ومن ينفق عليكم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة بنص حديث رسول الله ياعدو الله خسئت تحرف الكلم عن موضعه يااخوان اليهود لتضلل الناس والدليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله بل إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.

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