اجتماع موسع ببلدية طبرق لمناقشة خطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته

عقد بمقر بلدية طبرق اجتماع حضره رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، وعمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب، وعضو عن قيادة المنطقة العسكرية، ومديرو الأمن بهذه البلديات، ومدير عام مركز طبرق الطبي، ومدير قطاع الصحة وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة خطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والاستعدادات المتوفرة في البلديات الثلاث.

واتفق المجتمعون على ضرورة توفير مقر للحجر الصحي خارج العمران السكني، على أن تتم صيانته عن طريق بلدية طبرق، وتجهيزه عن طريق وزارة الصحة.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه قطاع الصحة والأمن، من أجل توفير كل ما يلزم لمواجهة الفيروس الذي وصل إلى دول الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا