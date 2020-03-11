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مستخدمو مليتة يهددون بتعليق العمل إذا لم يعاد النظر في قرار الإجازات الإجبارية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد مستخدمو مجمع مليتة للنفط والغاز رفضهم للإجراءات التي اتخذتها إدارة المجمع وإدارة الشركة، والتي تمثلت في إخراج عدد كبير من الموظفين في إجازة إجبارية بحجة الوقاية من فيروس كورونا، مهددين بتعليق العمل داخل المجمع إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار.

وقال مستخدمو المجمع في بيان لهم إن هذا الإجراء ستترتب عليه معاناة كبيرة للموظفين، مشيرين إلى أنهم كانوا في انتظار أن تقوم الشركة بحصر أعداد الموظفين النازحين وإقرار مساعدة مالية لإعانتهم، ومؤكدين أن هذا القرار يتنافى مع العقد المبرم بين المستخدم وجهة العمل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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