صرمان.. ندوة علمية توعّي بفيروس كورونا

نظمت كلية طب الأسنان وكلية التقنية الطبية وكلية التمريض صرمان بالتعاون مع إدارات مجمع الطبيات ومركز العين لأمراض السكر والغدد الصماء، ندوة علمية حول فيروس كورونا.

وجاءت الندوة تحت شعار (مخاطر فيروس كورونا المستجد)، وتضمنت عدة محاور حول التعريف بالفيروس ومخاطره وكيف الوقاية منه، ورأي المختصين في منظمة الصحة العالمية والتقارير الصادرة عنهم.

وتأتي الندوة العلمية في وقت بالغ الأهمية خاصة مع انتشار الفيروس بعدد من الدول المجاورة لليبيا، وتكون في هذه الأوقات التوعية والتثقيف أهم أسلحة الوقاية من الفيروس.

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