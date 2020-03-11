اخبار ليبيا الان

سبها تزهو بالموسيقى والأزياء

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بالمسرح الشعبي بمدينة سبها، فعاليات اليوم الوطني للزي والصناعات التقليدية، تحت شعار “تراثنا جسر لحاضرنا ومستقبلنا”.

وعقد اليوم الوطني للزي والصناعات التقليدية بتنظيم جمعية البيت الأصيل وشركة السعفة للصناعات التقليدية، ورعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني مكتب سبها.

وتضمن اليوم الافتتاحي الذي حضرته 218، عروضا للأزياء التقليدية لدى سكان المناطق الجنوبية بها، وفقرات موسيقية تركت انطباعا جيداً لدى الحاضرين.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني إسماعيل حوماني، لـ”218″، إن عروض اليوم الأول كانت مميزة، ودعا إلى المحافظة على الموروث الثقافي، مبينا أن اليوم الثاني من المعرض يتضمن عرض المأكولات الشعبية والصناعات التقليدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك