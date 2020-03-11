سبها تزهو بالموسيقى والأزياء

أقيمت بالمسرح الشعبي بمدينة سبها، فعاليات اليوم الوطني للزي والصناعات التقليدية، تحت شعار “تراثنا جسر لحاضرنا ومستقبلنا”.

وعقد اليوم الوطني للزي والصناعات التقليدية بتنظيم جمعية البيت الأصيل وشركة السعفة للصناعات التقليدية، ورعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني مكتب سبها.

وتضمن اليوم الافتتاحي الذي حضرته 218، عروضا للأزياء التقليدية لدى سكان المناطق الجنوبية بها، وفقرات موسيقية تركت انطباعا جيداً لدى الحاضرين.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني إسماعيل حوماني، لـ”218″، إن عروض اليوم الأول كانت مميزة، ودعا إلى المحافظة على الموروث الثقافي، مبينا أن اليوم الثاني من المعرض يتضمن عرض المأكولات الشعبية والصناعات التقليدية.

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