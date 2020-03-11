رويترز: غوتيريس يبحث تعيين رمطان لعمامرة مبعوثا جديدا إلى ليبيا

قال دبلوماسيون لوكالة «رويترز» إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثًا دوليًا جديدًا إلى ليبيا.

وأضاف الدبلوماسيون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن غوتيريس تشاور بشكل غير رسمي مع بعض أعضاء مجلس الأمن بخصوص تعيين لعمامرة، لكنه لم يرسل بعد خطابًا رسميًا، وأوضحوا أن معظم أعضاء المجلس يؤيدون التعيين.

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ورمطان لعمامرة البالغ 67 عامًا دبلوماسي مخضرم عين سفيرًا مرات عدة قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية من 2013 ولغاية 2017. وكان لعمامرة وسيطًا في العديد من النزاعات الأفريقية، ولا سيما في ليبيريا، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حسب وكالة «فرانس برس».

واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في 2 مارس الجاري، مرجعًا ذلك إلى شعوره بالإجهاد واضعًا حدًا لمهمته التي بدأت في منتصف العام 2017.

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