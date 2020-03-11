البدري يؤكد حل مشكلة نقل الوقود لكافة المناطق

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، لرئيس الحكومة عبدالله الثني، الأربعاء، حل مشكلة نقل الوقود، حيث بات يصل إلى جميع المناطق وخاصة المناطق النائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مدينة بنغازي، للاطلاع على نتائج لجنة أزمة الوقود التي ترأسها البدري، وفق بيان نشرته الحكومة بصفحتها في “فيسبوك”.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح، ناقش عمل اللجنة وإنهائها للأزمة التي كانت قائمة بسبب تعثر نقل الوقود إلى عدد من المناطق.

من جهته أكد صالح أنه لا توجد مشكلة في توفير الوقود من الأساس، وقال إنه تم وضع جدول للنقل لضمان وصول الوقود لمختلف مدن ومناطق البلاد.

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