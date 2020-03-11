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هكذا تستعد ليبيا لمنع تسلل كورونا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم اللجنة المختصة بفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد العزيبي، عدم تسجيل أي إصابات في ليبيا حتى اليوم الأربعاء.

وقال العزيبي في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، إن المركز أعد خطة كاملة- بالإمكانيات المتوفرة- لمنع وصول فيروس كورونا، مضيفاً ان النظام الصحي في ليبيا قد لا يكون قادراً على مواجهة انتشار الفيروس كما جرى في دول تمتلك بنية تحتية صحية أفضل ولم تستطع احتواء الانتشار السريع للفيروس.

وبيّن أن المركز الوطني نشر لجانا مختصة في كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية في ليبيا، وأصدر منشورات توعوية تبين طرق الوقاية من الفيروس تم توزيعها هلى جميع المدن لتوعية المواطنين.

وشدد العزيبي أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة المخولة في ليبيا بالإعلان عن تطورات متابعة انتشار الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مناشداً جميع المواطنين والقنوات الإعلامية عدم تصديق ونقل أي أخبار صادرة عن جهات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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