مؤسسة النفط تتابع أعمال لجان الطوارئ بالقطاع

بحثت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة الطوارئ بالمناطق الغربية والجنوبية ولجنة الطوارئ بالهلال النفطي، نشاط اللجنتين خلال العام الماضي وخططهما المستقبلية.

كما تطرق الاجتماع، الذي عُـقد أمس الثلاثاء، عبر الدائرة المغلقة، إلى برامج العمل المشتركة لتنمية قدرات فرق الإطفاء التابعة للجنتي الطوارئ بالمناطق الغربية والجنوبية والطوارئ بالهلال النفطي، حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة النفط خالد بوخطوة، إضافة إلى جميع أعضاء اللجنتين، آلية التنسيق المتبعة للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع المواقع التابعة للشركات النفطية والإجراءات المتبعة في الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

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