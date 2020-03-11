مؤسسة النفط تراجع إجراءات الطواريء والوقاية في إداراتها

عقدت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة، ضم كلا من لجنة الطوارئ بالمناطق الغربية والجنوبية ولجنة الطوارئ بالهلال النفطي، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة خالد بوخطوة، بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجنتين.

وبحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل فيس بوك، تمت، خلال الاجتماع، مناقشة آلية التنسيق المتبعة للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع المواقع التابعة للشركات النفطية والإجراءات المتبعة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد

كما تم استعراض نشاط اللجنتين خلال العام الماضي وخططهما المستقبلية، بالإضافة الى برامج العمل المشتركة لتنمية قدرات فرق الإطفاء التابعة لهما.