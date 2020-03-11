نفي الاشتباه بإصابة كورونا في بنغازي

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إن ما يتم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن وجود اشتباه لإصابة بفيروس كورونا في مصحة ابن سينا، هي “أخبار عارية عن الصحة تماماً”.

وأكدت الإدارة بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الأربعاء، أن مديرها العقيد صلاح هويدي، أجرى اتصالات بإدارة المصحة التي نفت بشكل قاطع الاشتباه بأي إصابة.

ولفتت إلى أن هويدي باشر الاتصال بمستشفى الصدرية الكويفية، والتي أكدت أيضا عدم وجود أي حالة معزولة لديها أو أي حالة مشتبه في إصابتها بالمرض. وطالب هويدي من الجميع تحري الدقة في تناقل مثل هذه الأخبار.

بدوره، أكد المتحدث باسم اللجنة المختصة بفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد العزيبي، لـ”218″، عدم تسجيل أي إصابات في ليبيا حتى اليوم الأربعاء.

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