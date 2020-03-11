ليبيا – فرنسا: هدنة حفتر المشروطة… طوق نجاة أم خيار سلام؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه السيد عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي والسيد سامي الأطرش المحامي المختص في القانون الدولي ورئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير للتوقف عند إعلان الرئاسة الفرنسية أن المشير الليبي خليفة حفتر أكد خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لتوقيع وقف إطلاق النار شرط التزام القوات التابعة لحكومة الوفاق به.

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