صالح يلتقي وفداً من مركز الحوار الإنساني بجنيف

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، بمدينة القبة وفدا من مركز الحوار الإنساني بجنيف برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس مجلس النواب للوفد، أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر عبارة عن قوات نظامية تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة في مختلف دول العالم، ويجب عدم مقارنتها بمليشيات وعصابات حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب، وفق قوله.

وتابع صالح: “مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لإرادة الشعب الليبي وهو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي ويجب أن لا تفرض على الشعب الليبي سلطة من خارج البلاد، مضيفا أنه ينبغي على البعثة الأممية تفهم ذلك والعمل به، لضمان الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في ليبيا.

وأضاف صالح، أن تسخير إيرادات النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي لجلب المرتزقة وشراء الأسلحة والصرف على الميليشيات أمر يتطلب الوقوف عنده ومعالجته بما يضمن توزيع الإيرادات على كافة الليبيين بالتساوي، وفق قوله.