باشاغا يكشف قيامه بزيارة إلى المملكة المتحدة وإلقائه كلمة داخل البرلماني البريطاني

أخبار ليبيا24

كشف وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن إجرائه لزيارة إلى المملكة المتحدة، مشيرًا إلى إلقائه كلمة داخل البرلمان البريطاني.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “تحدثت اليوم في البرلمان البريطاني عن أن معركتنا من أجل ليبيا ترتكز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون”.

وأضاف، “شكرت المملكة المتحدة على دعمها لنا في تحرير سرت من داعش في عام 2016 وأعربت عن رغبتنا في الحفاظ على هذا الإرث والبناء عليه”.

وتابع، “نحتاج إلى الدعم من حلفائنا في المملكة المتحدة أثناء الأزمة الليبية الحالية حتى نتمكن من البناء ومحاربة الإرهاب وضمان مستقبل لليبيا حر ومستقل وسلمي”.

وأضاف، “نحن نهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصة في مجالي الأمن والتجارة”.

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