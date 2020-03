أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، اليوم الخميس ، عن تعيين ستيفاني ويليامز – ممثلة الولايات المتحدة بالنيابة- رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي ستعمل كممثلة خاصة في ليبيا حتى تعيين خليفة للدكتور غسان سلامة، الذي سبق وأن قدم استقالته من مهام البعثة لأسباب صحية.

وأعرب الأمين العام –حسب ماورد بالموقع الرسمي للأمم المتحدة- عن امتنانه للمبعوث السابق غسان سلامة لإنجازاته على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وجهوده الدؤوبة لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

وجاء في منشور المنظمة أن “ويليامز” تتمتع بخبرة تزيد عن 24 عامًا في الشؤون الحكومية والدولية وعملت نائبة للممثل الخاص (السياسي) في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ عام 2018. . كما عملت قبل تعيينها ، قائمة بالأعمال بالنيابة، في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس “مكتب ليبيا الخارجي”، كما شغلت مناصب مختلفة ، بما في ذلك نائب رئيس البعثة في البعثات الأمريكية في العراق (2016-2017) ، والأردن (2013-2015) والبحرين (2010-2013) ، حيث قادت السفارة كقائم بالأعمال لمدة 10 الشهور. . وعملت أيضًا كمستشار أول حول سوريا وفي السفارات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان، إضافةً لمهام أخرى في دول مختلفة.

وتحمل “ويليامز” درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون.. وهي خريجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية ، حيث حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي عام 2008.. وهي خبيرة مهنية في الشرق الأوسط ومتحدثة جيدة باللغة العربية.

The post ستيفاني ويليامز رئيسةً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -مؤقتاً appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية