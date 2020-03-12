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داخلية الوفاق..تمركزات أمنية في عين زارة وقلب العاصمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الدرويات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة طرابلس ، بالتمركز في مناطق متفرقة من بلدية عين زارة وكذلك وسط العاصمة لتواصل المهام المناطة بها على مدار 24 ساعة وفي مقدمتها تكثيف عمل الدوريات الأمنية وفتح نقاط تفتيشية.

وتأتي هذه التمركزات –حسب منشور بالصفحة الرسمية لداخلية الوفاق- في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمن الجهود الأمنية التي تبذل من قبل رجال الأمن والشرطة، لتأمين الطوق الجنوبي للعاصمة وضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وفرض الأمن وأداء الواجب الوطني خدمة للوطن والمواطن-حسب داخلية الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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