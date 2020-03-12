هون .. حفل افتتاح روضة الخلود –((صور))

تقرير|218

انتهت في مدينة هون عمليات الصيانة والتوسعة لروضة الخلود بسواعد شباب العمل التطوعي وتبرعات الخيرين، فكان الاحتفال بالمناسبة بالتزامن مع احتفالات قطاع التعليم بعيد المعلم .

حضر حفل إفتتاح روضة الخلود بحلتها الجديدة العديد من رموز الرعيل الأول من صفوة المعلمين والمعلمات بالمدينة وعموم بلدية الجفرة ومراقب تعليم الجفرة ومراقب تعليم مكتب هون ومسؤولي قطاع الرياض ومجلس الحكماء والشورى ورؤوساء الفروع البلدية بالبلدية ولفيف من أولياء أمور التلاميذ والمهتمين بالشأن الاجتماعي بالمدينة.

تخلل الحفل كلمات ترحيبية وأخرى توعوية وقصائد شعرية لشعراء شعبيين حضروا الاحتفال .. كما شهد الحفل توزيع شهائد الشكر و العرفان والتقدير لكل من ساهم في إنجاح عملية الصيانة لروضة الخلود .. وكان الاختتام بجولة المحتفين على فصول الأطفال.

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