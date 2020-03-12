معاقبة قناة تركية كشفت “خسائر أردوغان” في ليبيا

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا (RTÜK) إيقاع عقوبات على قناة “حالك” المُعارضة بسبب كشفها عن هوية ضابط المخابرات التركي الذي قُتِل في ليبيا.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) ، فقد تمت مناقشة تقرير الخبراء الذي تم إعداده عن قناة Halk TV.

وخلُص المجلس الأعلى إلى أن قناة Halk TV خالفت القوانين خلال بثها المباشر في 24 من فبراير 2020 وانتهكت سيادة القانون بعرضها لهوية قتلى الجيش التركي.

ووفقًا للقرار فإن المحطة خلال بثها المباشر خالفت المادة الثامنة من القانون رقم 6112 الذي ينص على حظر نشر مواد ذات علاقة بالأمن القومي دون إذن مسبق.

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