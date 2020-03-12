وزير تركي: قواتنا في ليبيا تُقدّم “استشارات وتدريبات”

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن بلاده أرسلت قوات إلى ليبيا بغرض تقديم الاستشارات ومساعدة التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق في مجال التدريب.

وجاء تصريح الوزير التركي مناقضاً لاعتراف الرئيس رجب طيب أردوغان بمقتل جنود أتراك رفقة مقاتلين سوريين في ليبيا.

وأشار آكار في تصريحات صحفية إلى أن القوات التركية الموجودة في ليبيا أُرسِلت إلى هناك بناء على اتفاقية تعاون موقعة مع حكومة الوفاق، لحماية الأخيرة من السقوط.

وطالب وزير الدفاع التركي جميع الأطراف المعنية بالاعتراف بدور تركيا في المنطقة وإدراك أنها لاعب أساسي يصعب إبعاده عن أي معادلة بمنطقة شرق المتوسط.

ويأتي تبرير خلوصي آكار بشأن تواجد قوات تركية في ليبيا في وقت يعيش فيه أردوغان تحت ضغط داخلي من شعبه، بعد اعترافه بمقتل جنود أتراك في ليبيا، ما دفعه للتضييق على الصحف والقنوات التي سلطت الضوء على هويات الضحايا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية