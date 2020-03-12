عجز في شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية بسبب خروج حقل الساحل

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، خروج حقل الساحل التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن العمل، مما تسبب في عجز على الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

الشركة العامة للكهرباء ذكرت، في بيان لها، أن هذا الحقل يعتبر من أهم الحقول، وأنه يُغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.

وتابعت أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية والدخول في عملية طرح الأحمال، مُطمئنة المواطنين بأنه لا توجد مشكلة لديها في محطات الإنتاج، وأنه فور إصلاح العطل الحاصل في الحقل، سوف تعود الأمور على ما كانت عليه من استقرار.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة خطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

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