بوسبيحة: تكليف ويليامز برئاسة البعثة سيدخل ليبيا في صراع دولي

رأى رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان علي أبو سبيحة، أنه وبتكليف ستيفانى ويليامز برئاسة مكتب الدعم الأممي لليبيا، ستدخل ليبيا في مرحلة جديدة من الصراع الدولي، مما سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر الدور الامريكي ويبرز اهتمامها بالمسألة الليبية بصورة اوضح.

وقال بوسبيحة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أما ساستنا فسيتنافسون على كسب رضى أمريكا ويقدمون كل التنازلات .حتي لايبقي لهم مايستر عوراتهم.. وكان الأجدر بهم تقديم التنازلات لبعضهم .ويحفظوا لانفسهم مابقي لهم من ماء وجوههم ويكفيهم اذلال ومهانة جراء سعيهم الدؤب وراء الغرب والوقوف على ابواب مسؤوليه بكل انكسار… أين النخوة والرجولة والاضاعت تحت سنابك خيل المال وحب الكراسي”، بحسب تعبيره.