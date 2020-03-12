اليوم.. انطلاق أعمال اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

تنطلق، اليوم الخميس، أعمال اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في مدينة أويو الكونغولية.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع يأتي بهدف تنسيق المواقف الدولية، من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وبما يضمن وحدة وسيادة الدولة الليبية.

الجدير بالذكر، أن انعقاد اجتماع هذه اللجنة يأتي لـ”الدفع بعملية السلام في ليبيا، على ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وكانت اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، قد اجتمعت في برازافيل نهاية يناير الماضي