شركة الكهرباء: صيانة تسرب غاز في إحدى المحطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانة لمشكلة تسرب الغاز في محطة 66 /11 ك.ف بدر .

وأوضحت الشركو أن فريقا مشتركا بين إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط وإدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية باشر أعمال الصيانة بالتنسيق مع شركة GE باعتبارها الشركة المصنعة للمعدات، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوهت الشركة، في منشور رسمي، إلى العمل لى استكمال بعض الاعمال البسيطة لتصبح المحطة جاهزة للشحن، لتساهم في دعم التغذية الكهربائية بالمنطقة.

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