باشاغا: ندافع عن ليبيا من أجل دولة مدنية

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا, بأن حكومة الوفاق تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

‫وأثنى باشاغا، خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني، على الدور الذي لعبته ‫المملكة المتحدة في دعمها لحكومة الوفاق في حربها على تنظيم داعش الإرهابي بسرت عام 2016م وتحرير المدينة, معرباً عن رغبت الحكومة الوفاق في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.

كما أكد باشاغا، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصةً في مجالي الأمن والتجارة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، والتطلع لدور أكبر من المملكة من أجل البناء والاستقرار، وضمان مستقبل حر لكل الليبيين.