المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ببنغازي يجتمع بإدارات الشركة

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري اجتماعا أمس بمقر الإدارة التنفيذية للشركة في مدينة بنغازي مع مديري إدارات ودوائر وأقسام المالية والمراجعة وخدمات المستهلكين بمناطق بنغازى والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وإجدابيا.

الاجتماع ناقش وضع الموظفين في الشركة من حيث تأخير رواتبهم والفروقات المالية المخصصة لهم والتي لم تصرف لهم منذ فترة طويلة .

وأكد البدري على ضرورة صرف الفروقات للموظفين من المديونية المتراكمة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وخصوصا في هذه الفترة حيث تقام حاليا حملة جباية مكبرة لصالح الشركة بالتعاون مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية .

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