الطبيبان اللذان قتلا بالطريق الساحلي يتبعان الشرطة القضائية مصراتة

أعلن جهاز الشرطة القضائية أن الطبيبين الذين قتلا جراء استهداف سيارتهما على الطريق الساحلي القربوللي يتبعان وحدة الرعاية الصحية بفرع جهاز الشرطة القضائية مصراتة.

وأوضح الجهاز في بيان له أن الطبيبين قتلا جراء قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بالرماية عليهما أثناء قدومهما إلى مدينة طرابلس في مهمة عمل إنسانية.

وأشار الجهاز إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل عثمان التاجوري، و عبد الحكيم معيوف وإصابة بعض أعضاء الجهاز المرافقين لهم معربا عن استنكاره لهذه الأعمال.