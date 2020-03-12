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باشاآغا: ندافع عن ليبيا وطرابلس من أجل الدولة المدنية والديمقراطية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن حكومة الوفاق تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

باشاآغا وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أضاف:”حكومة الوفاق الوطني تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون والتي ضحى من أجلها الشهداء ولازال يضحون لدحر العدوان الذي يشنه حفتر وميليشياته على العاصمة طرابلس” حسب زعمه.

‫كما أثنى على الدور الذي لعبته ‫المملكة المتحدة‬ في دعمها لحكومة الوفاق في حربها على تنظيم داعش الإرهابي بسرت عام 2016 وتحرير المدينة، معرباً عن رغبة الحكومة الوفاق في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.

باشاآغا أكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصةً في مجالي الأمن والتجارة بما يخدم مصلحة البلدين والتطلع لدور أكبر من حلفاء الوفاق في المملكة من أجل البناء والاستقرار وضمان مستقبل حر لكل الليبيين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تدافع عن مدنية الدولة بطريقة همجية جلب مرتزقة من سوريا واحتلال تركى ودواعش وقاعدة تحالفوا لقتال خيرة ابناء الشعب الليبى من رجال الجيش الوطنى اتفوووووه عليك كذاب وقح

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  • Go straight to hell ya rotten Masrati- & Turkish puppy
    The United State of America is the sole player in cleaning or destroying ISIS in Sirt ya Turkish doggy & Agent
    Misrata , Tripoli & Zawia are the only cities that are currently flooded by bloody brother/sisterhood of shawaTeen , ISIS & Alnursa ya rotten Misrati-Turkish where is most of Libya are eagerly waiting to witness the disappearance of all of you ya coward and MIT agent

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  • أقول لهذا التركي الإنكشاري…حديثك أنت عن الديمقراطية والدولة المدنية تماما كحديث العاهره عن الشرف.

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