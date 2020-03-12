بلدية تاجوراء توقف الدراسة لتفادي انتشار فيروس كورونا

تاجوراء-العنوان

قرر المجلس البلدي تاجوراء اليوم الخميس إيقاف الدراسة لمدة 14 يومًا كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المجلس، إيقاف الدراسة اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، مناشدًا المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس، إنه سيعمل على تقديم نشرة يومية، حول ما يجب اتخاذه من احتياطات لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

وحثّ المجلس، في بيان، على تجنب المصافحة والتواصل المباشر والالتزام بالنصائح التي تصدر من جهات الاختصاص.