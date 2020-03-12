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المسماري: تم دمير عدد من الأهداف العسكرية التركية بعد رصدها

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري تدمير عدد من الاهداف العسكرية بعد ان قامت إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية برصدها.

وأضاف المسماري في منشور على صفحته الشخصية أن الأوامر صدرت للقوات الجوية وسلاح المدفعية للتعامل مع هذه الاهداف وقامت بتدميرها جميعا، مشيرا الى أن من الاهداف المدمرة محطة رادار تركية ومنظومة دفاع جوي تركية ومحطة رادار نوع سكاي قارد في الكلية الجوية مصراته ومدفعية صاروخية ببوابة الستين ومستودع ذخيرة في ابوقرين.

وأكد المسماري أن العمليات مستمرة لتدمير باقي الأهداف المحددة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقوات الجيش شرق مصراتة مشيرا الى أن هذه التحركات والعمليات تعد خرقا للهدنة المعلنة في يناير الماضي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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