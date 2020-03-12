“تعليم الوفاق”: لا قرار بتعليق الدراسة حتى الآن

أكد وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق، محمد عماري، أنه لم يصدر أي قرار بتعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية على خلفية فيروس كورونا.

وقال عماري في تصريح نشرته الوزارة مساء الخميس، إن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الصحة وكافة الجهات ذات الاختصاص، وستعمل على الاستجابة للتدابير الوقائية في حال تطلب الأمر.

وأضاف عماري أن اتخاذ قرار تعليق الدراسة من عدمه سيكون وفق التقارير الفنية الواردة منهم بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بالخصوص، مشيرا إلى التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بشأن متابعة الوضع الصحي.

وأكد عماري أن “سلامة الطلبة مسؤولية وطنية وأخلاقية ومهنية ولن نتراجع عن التعليق يوما إذا تطلب الأمر ذلك”.

ودعا عماري مراقبي التعليم ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة إلى اتباع تعليمات الوزارة في كافة الأمور التي تخص العملية التعليمية.

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