شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بخط اللوغانة تسبب بقطع الكهرباء عن الجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الجفارة، مشيرة إلى أن السبب قيام « مجموعة من اللصوص المجرمين بسرقة أسلاك بخط اللوغانة».

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب نشرته بفيسبوك ليل الخميس إن «مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم قاموا بالإعتداء على خط اللوغانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة وسرقة اسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 3700 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو 70 محول وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين».

ولفتت الشركة العامة للكهرباء أنها «ناشدت عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن ويهدد شبكة التوزيع بالانهيار».

وتتكرر عمليات سرقة خطوط نقل الكهرباء والاعتداء بالتخريب للمحطات وأعمدت شبكة خطوط التيار الكهربائي دون أي رادع جراء الانقسام السياسي والصراعات المسلحة والتدهورالأمني الذي تعاني منه الدولة الليبية.

وبحسب بيان للشركة أصدرته الأحد الماضي، فُقدت التغذية عن خمسة محولات في منطقة العزيزية ببلدية الجفارة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

كما أعلنت الشركة سرقة خط 1 ك ف مسافة 1350 مترا من خط بن عزيزة فرعية الوحيدات ضمن دائرة توزيع حي الأندلس بإدارة طرابلس، فيما تمت سرقة خطوط ضغط منخفض المتغذية من محطة الوحيدات مسافة 400 متر فى «مشهد يتزايد ويربك عمل الشركة العامة للكهرباء».

وناشدت الشركة الجهات الاعتبارية للحد من هذه الظاهرة الإجرامية التى كلفت أموالا طائلة، كما زادت من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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