ميركل تجدد للسراج حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، حرص بلادها على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والعمل مع الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع تلقاها السراج اليوم الخميس، من المستشارة الألمانية لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، قائلا: أن “غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من الالتزام بمسارات الحل الثلاث، العسكرية الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي أقرها مؤتمر برلين”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد استقبلت الثلاثاء الماضي، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في برلين وأجرت معه محادثات حول الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان له اليوم، نشرته وكالة رويترز، إن “ميركل أكدت على أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”، وفق قولها.

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