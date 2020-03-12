بني وليد تخصص مبان للحجر الصحي تحسبا لـ كورونا

أكد مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني، أنه تم تخصيص مكان للحجر الصحي ببني وليد، مشيرا الى ان هذا الإجراء وقائي واحتياطي في حال ظهور فيروس كورونا في ليبيا.

واجتمع الوداني بمدير وموظفي مكتب الرعاية الصحية الأولية لمتابعة الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الإجتماع التشاوري الماضي بمستشفى بني وليد العام، منها توفير المكان وترشيح العناصر الطبية والطبية المساعدة للتدريب بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس..

وقال الوداني، إن هناك برنامج تثقيفي للتوعية سينطلق يوم السبت داخل الكليات ومدارس التعليم الأساسي والمتوسط للتثقيف الصحي حول فيروس كورونا وطرق الوقاية وكيفية إنتقال المرض، كما أن هناك تنسيق مع مكتب الأوقاف لتناول بعض الإرشادات بخطب الجمعة داخل المساجد..

وطمأن الوداني الأهالي ان كافة الإجراءات المتخدة من أجل الوقاية ومعرفة جاهزية القطاع الصحي العام داخل بني وليد في حال اشتباه حالة بفيروس كورونا