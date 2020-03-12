وفد روسي يبحث التعاون التجاري مع الحكومة الليبية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، الخميس، مع رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف، التعاون التجاري بين البلدين.

وحذر اللقاء الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور المبروك سلطان، إضافة إلى عضو لجنة الرقابة في المركز الروسي ديمتري كاشيني.

وقالت الحكومة في بيان، إن اللقاء ناقش القضايا الاستراتيجية المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي، وتم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين. وأكد ستنسلاف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

وأفاد الحويج في تصريح عقب اللقاء بأن الزيارة تأتي في إطار بحث فرص الاستثمار الروسي في ليبيا في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بصيانة الموانئ النفطية والتنقيب عن النفط، موضحا أن مجالات التعاون ستمتد لتشمل ميدان التدريب، ومجالات المطارات والموانئ والمواصلات وكافة القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي كمقدمة لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الروس الذين ينوون زيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية المختلفة.

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