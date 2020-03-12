مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة وطنية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن إطلاق حملة وطنية للتوعية والتدريب والوقاية من فيروس كورونا، ضمن خطته الوطنية للاستجابة.

وأكد المركز، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن الحملة الوطنية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا أطلقها بالتعاون مع شركة “هومر”.

وأوضح المركز، أن هذه الحملة ستستهدف القطاع الطبي والمشرفين الصحيين في المدارس والعاملين في القطاع العام والعاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية للدولة الليبية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حذر كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة من خطورة الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، والتحرك فوراً والاستعداد تحسّباً لمجابهة ظهور حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

ودعا المركز في بيانه الثلاثاء الماضي، الإدارات المعنية بوزارة الصحة ومكاتب الخدمات الصحية بالمناطق، وزارة الحكم المحلي والبلديات، وزارة الداخلية والجهات الأمنية، إدارات المستشفيات والمراكز الصحية، والوزارات والجهات الخدمية، إلى استشعار خطورة الموقف.

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