المجلس البلدي تاجوراء يُوقف الدارسة لمدة أسبوعين

تاجوراء 12 مارس 2020 (وال)- أصدر المجلس البلدي تاجوراء اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف الدراسة لمدة 14 يومًا ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020 م.

وقال المجلس البلدي تاجوراء – في بيان – إن القرار جاء حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف المجلس في بيانه أنه سيصدر نشرة يومية عما يجب أن يقوم به المواطن من احتياطات لتجنب الإصابة.

ودعا المجلس المواطنين إلى تجنب المصافحة والتواصل المباشر، وأنه يمكن تفادي الإصابة بالفيروس، حال التزام المواطنين بالنصائح التي تصدر من جهات الاختصاص. (وال- تاجوراء) ر ت

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