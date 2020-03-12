“الأفريقية- الشرقية” تعلن تعليق جميع رحلاتها

طالبت إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية، الإدارة التجارية وإدارة العمليات بإيقاف جميع رحلات الشركة في كل المطارات لمدة شهر.

وقالت الشركة في إدراج عاجل بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الخميس، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي ووقائي وبهدف تجهيز الطائرات وتعقيمها وتحضيرها جيدا لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مدير الفرع سراج الفيتوري تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتعقيم الطائرات، وطالب الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع كوادر الشركة لمواجهة خطر هذا الوباء.

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