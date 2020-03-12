“الكهرباء” تحذر من انهيار الشبكة بسبب السرقات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن ظاهرة سرقة الأسلاك مستمرة، حيث تبلّغت بقيام مجموعة من “اللصوص المجرمين” بالاعتداء على خط اللوغانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة وسرقة أسلاك تقدر مسافتها بـ3700 متر، ما تسبب ذلك في فقد التغذية على 70 محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.

وقالت الشركة، بصفحتها في “فيسبوك”، إنه وفي حادثة ثانية، قام لصوص بسرقة أسلاك نحاس تقدر بمسافة 500 متر من خط النقل 30 التصنيع بدائرة توزيع المرقب، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية على 50 محولا وانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.

كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي من خط النقل تفريعة سعد الفاندي مسافة 300 متر ما سبب ذلك في فقد التغذية عن محول الذي يغذي بعض منازل المواطنين.

وجددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها لكافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن ويهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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