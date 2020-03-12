طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والأمطار ودرجات الحرارة ليوم الجمعة

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الجمعة أن تشهد الاجواء طقس معتدل نسبيا على مناطق غرب ليبيا بينهما تنشط الرياح مع بقايا من السحب الممطرة على مناطق شرق ليبيا.

وتوقع خبراء الارصاد ظهور ضباب خلال ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق الشمال الغربي خاصة على الجفرة والمناطق المجاورة لها إضافة إلى مناطق الجبل الغربي، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وبحسب التقارير تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً على أغلب المناطق خلال يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي تفاصيل الطقس ليوم الجمعة:

المنطقة الغربية:

الأجواء ربيعية معتدلة والسماء صافية مع سحاب عالي وعابر ودرجات الحرارة مابين 17° – 23° درجة.

وبمناطق الجنوب الغربي الاجواء مستقرة والريح معتدلة ودرجات الحرارة مابين 18° – 25 ° درجة.

طقس المناطق الخليج الشرقية والجبل الاخضر والجنوب الشرقي يشهد استمرار الأجواء الغير المستقرة بالمنطقة وتوقعات بهطول أمطار متفرقة شمال شرق ليبيا كما تشهد منطقة الجنوب الشرقي زوابع ورياح مثيرة للأتربة، فيما تكون الرياح نشطة.

فيما تكون درجات الحرارة المتوقعة بالمناطق الشرقية والجبل الاخضر مابين 13°- 18° درجة، وبالجنوب الشرقي تتراوح ما بين 17° – 23° درجة.

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