بعد لقاء حفتر.. ميركل تحث السراج على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وناقش الطرفين خلال المكالمة الهاتفية، بحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الوضع السياسي والعسكري الحالي في ليبيا، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وشددت ميركل، كما فعلت يوم الثلاثاء في محادثاتها مع حفتر، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد استقبلت الثلاثاء الماضي، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في برلين وأجرت معه محادثات حول الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان له اليوم، نشرته وكالة رويترز، إن “ميركل أكدت على أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”، وفق قولها.

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