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بعد لقاء حفتر.. ميركل تحث السراج على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وناقش الطرفين خلال المكالمة الهاتفية، بحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الوضع السياسي والعسكري الحالي في ليبيا، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وشددت ميركل، كما فعلت يوم الثلاثاء في محادثاتها مع حفتر، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف في الآونة الأخيرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد استقبلت الثلاثاء الماضي، القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في برلين وأجرت معه محادثات حول الوضع في ليبيا، بحسب ما نشرت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان له اليوم، نشرته وكالة رويترز، إن “ميركل أكدت على أنه ما من حل عسكري لهذا الصراع، وأن وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب”، وفق قولها.

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  • اردتم تدمير بلادنا العربية ونسيتم قدرة الله عز وجل الذى جعل كل الدول النووية والمتقدمة تنهار اقتصاديا بسبب فيروس صغير جدا جدا .

    سبحان الله وضع سره فى اضعف خلقه فيروس صغير جدا يرعب العالم ويلحق خسائر فادحة فى اقتصاديات الدول الكبرى ويعزل دول العالم عن بعضها ويغلق المدارس والجامعات ويغلق بطولات رياضية كل هذا نتيجة فساد المجتمع الدولى الذى يتحكم فيه الصهاينة وكلابهم فى كل مكان بما فيه قطر وتركيا ادوات اسرائيل القذرة فى المنطقة وهى من ساعدت قطر على الفوز بتنظيم كأس العالم المهددة الان بسبب الغاء التصفيات والدوريات فى العديد من دول العالم قال تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

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  • من يتصور ان بنوك ايطاليا وحدها تحتاج لانقاذها مبلغ 700 مليار دولار وهى من لعبت دور قذر فى ليبيا لدعم المليشيات الارهابية ونشر الفوضى فسلط الله عليهم اضعف خلقه ليثبت لهم انهم على ضلال

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